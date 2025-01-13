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Постер сериала Граф Монте-Кристо
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Киноафиша Сериалы Граф Монте-Кристо

Граф Монте-Кристо (2025 - …)

The Count of Monte Cristo 18+
Год выпуска 2025
Страна Франция/Италия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Rai 1
Продолжительность сериала 6 часов 56 минут

О чем сериал

Новый сериал расскажет историю Эдмона Дантеса, будущее которого выглядит радужно: он только что стал капитаном корабля и готовится жениться на любви всей своей жизни, красавице Мерседес. Однако он даже не подозревает, что у него есть враги, которые из зависти собираются устроить против него заговор. Эдмона несправедливо обвиняют в бонапартизме и отправляют в тюрьму замка Иф без суда и следствия. После десяти лет в заключении Эдмон теряет всякие надежды на спасение, однако внезапно встречает другого заключённого – аббата Фариа, который много лет рыл тоннель для побега, но по ошибке попал в камеру Дантеса. Новый товарищ рассказывает Эдмону о сокровищах, которые находятся за пределами замка, но вскоре умирает, и побег Дантес совершает в одиночку. Теперь он – загадочный граф Монте-Кристо, который намерен отомстить тем, кто разрушил его жизнь.

В ролях
В ролях
Сэм Клафлин
Сэм Клафлин
Поппи Корби-Туч
Поппи Корби-Туч
Габриэлла Пессион
Генри Лоуфулл
Ramona Von Pusch
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

0.0
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7.8 IMDb
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Сезоны
Граф Монте-Кристо - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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