Новый сериал расскажет историю Эдмона Дантеса, будущее которого выглядит радужно: он только что стал капитаном корабля и готовится жениться на любви всей своей жизни, красавице Мерседес. Однако он даже не подозревает, что у него есть враги, которые из зависти собираются устроить против него заговор. Эдмона несправедливо обвиняют в бонапартизме и отправляют в тюрьму замка Иф без суда и следствия. После десяти лет в заключении Эдмон теряет всякие надежды на спасение, однако внезапно встречает другого заключённого – аббата Фариа, который много лет рыл тоннель для побега, но по ошибке попал в камеру Дантеса. Новый товарищ рассказывает Эдмону о сокровищах, которые находятся за пределами замка, но вскоре умирает, и побег Дантес совершает в одиночку. Теперь он – загадочный граф Монте-Кристо, который намерен отомстить тем, кто разрушил его жизнь.