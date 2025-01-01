«Не узнаем Борисова» — писали в отзывах по «Хроникам русской революции»: но все изменилось после 4 серии

Премьера уже 17 декабря: Люси идет мстить отцу, а в новом трейлере «Фоллаута» внезапно появляется Маколей Калкин (видео)

Пока смотрите на взрывы в «Терминаторе» и стального Арни, не замечаете очевидного: имя Джона Коннора выбрано совсем не случайно

«В совершенно другой лиге»: ИИ сравнил интеллект Ганнибала и Декстера — самый умный маньяк на ТВ одержал безоговорочную победу

До премьеры 2 недели, но уже все ясно: первый человек, увидевший финальную серию «Очень странных дел», вынес вердикт

«Погоди, Петенька, остался рядок и петелька»: вспомните 5 фильмов СССР по героиням, вяжущим в кадре (тест)

«Лучшая история»: спецвыпуск «Леди Баг» с 8,5 баллами внезапно переплюнул весь сериал — новые герои требуют отдельного спин-оффа

«На 10 баллов из 10!»: новый мини-сериал от Netflix неожиданно стал №1 уже в девяти странах — 4 млн зрителей не могут оторваться от экрана

Джесси Пинкман не доехал до Аляски: этот забытый сериал не связан с «Во все тяжкие», но Аарон Пол здесь «доиграл» ту же самую роль

«Очень странные дела» появились благодаря Кингу, Спилбергу и «Чужому» — но сама идея родилась из жуткого реального эксперимента ЦРУ