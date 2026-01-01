Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Три богатыря. Ни дня без подвига 3»
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Беларусь
3 пшика на стельку, и кроссовки больше не будут разить потом: даже дешевая обувь благоухает летом благодаря копеечной смеси
Все бросают чайную заварку в мусор, а я собираю ее месяцами: дачный лайфхак выручает уже много лет
Давно не ем изюм, если он глянцевый и блестит на солнце: теперь специально мою его по методичке кондитеров
Минск вместо Одессы: продолжение «Ликвидации» с Машковым все-таки снимут с подачи... Лукашенко – съемки уже в процессе
«В жидкости вся сила!», так что пройдите тест: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с водоемами
«Первый отдел 5» нагоняет тоску – вместо него включил новинку Иви: в разы жестче «мылодрамы» Брагина с Шибановым
«Сага не закончена»: НВО снимет ремейк «Игры престолов» – спасибо провальному финалу и… Николаю Цискаридзе
Не «Одними из нас» и «Игрой престолов» едины: отличные мини-сериалы от HBO, о которых вы наверняка даже не слышали
3 исторических сериала так хороши, что получили выше 9 баллов на IMDb: «Смотрится легко, картинка приятная»
Без «Игры престолов», конечно, никуда, но в Корее сняли фэнтези не хуже: есть свой Джон Сноу, а Стена – один в один
«Относятся просто как к животным»: сериал «Первого» с мужем Боярской разнесла актриса массовки — 16 часов терпела унижения
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