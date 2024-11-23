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Постер сериала Условный мент 6
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Киноафиша Сериалы Условный мент 6

Условный мент 6 (2024 - …)

Uslovnyj ment 6 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал 5 канал
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Дима Рыжов думал, что его личная жизнь начинает налаживаться, пока к его любимой не нагрянул ее бывший муж, которого она считала погибшим. Мужчина самыми грязными методами будет бороться за их общего ребенка, не пренебрегая шантажом и другими грязными приемами. Мама Арины Гордеевой не оставляет попыток устроить личную жизнь дочки, поэтому регулярно сводит ее с потенциальными женихами. Однако похоже, что любовь сама нашла красавицу: на нее обратил внимание новый сотрудник администрации: честный и неподкупный. Из-за конфликтов с Вороном Гордеева собирается регулярно выручать чиновника в криминальных разборках, а он  интересом будет помогать красотке в ее расследованиях. Гера Конюхов попытается сбросить опеку матери, однако неприспособленный к жизни великовозрастный сыночка, оказавшись в реальном мире, быстро пожалеет о своем решении. Тем временем Великанова собирает в районе Женсовет, призванный помогать в решении вопросов в районе, но вместо этого поставить жителей на уши. «Условный мент» тем временем начнет решать (или создавать) личные проблемы своей дочери Марины.

В ролях
В ролях
Сергей Кошонин
Сергей Кошонин
Алексей Фокин
Кирилл Балобан
Алексей Нилов
Алексей Нилов
Анастасия Тюнина
Анастасия Тюнина
Денис Рожков
Денис Рожков
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Рейтинг сериала

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3.7 IMDb
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Сезоны
Условный мент 6 - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
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