Дима Рыжов думал, что его личная жизнь начинает налаживаться, пока к его любимой не нагрянул ее бывший муж, которого она считала погибшим. Мужчина самыми грязными методами будет бороться за их общего ребенка, не пренебрегая шантажом и другими грязными приемами. Мама Арины Гордеевой не оставляет попыток устроить личную жизнь дочки, поэтому регулярно сводит ее с потенциальными женихами. Однако похоже, что любовь сама нашла красавицу: на нее обратил внимание новый сотрудник администрации: честный и неподкупный. Из-за конфликтов с Вороном Гордеева собирается регулярно выручать чиновника в криминальных разборках, а он интересом будет помогать красотке в ее расследованиях. Гера Конюхов попытается сбросить опеку матери, однако неприспособленный к жизни великовозрастный сыночка, оказавшись в реальном мире, быстро пожалеет о своем решении. Тем временем Великанова собирает в районе Женсовет, призванный помогать в решении вопросов в районе, но вместо этого поставить жителей на уши. «Условный мент» тем временем начнет решать (или создавать) личные проблемы своей дочери Марины.