На «ИВИ» среди турецких проектов лидируют эти 3 сериала: в этом сезоне зрители смотрят их запоем – список без «Клюквенного щербета»

Критики на Rotten Tomatoes посмотрели одну серию и поставили 100%: на этот фэнтези-сериал возложили большие надежды

Мама-Кошка в «Трех котах» добавляет в панкейки секретный ингредиент: с ним получается гораздо вкуснее и ароматнее

Лишь один фильм Гайдая за границей оценили по заслугам: в России о нем не вспоминают, а в СССР вообще заставили «цензурить»

Бесследно пропала целая семья: 5 фильмов об исчезнувших людях с надеждой на счастливый финал

«Бесславные ублюдки» так и не получили сиквел, и теперь Netflix это исправит: в главной роли – звезда «Мастера и Маргариты» Локшина

Все было так очевидно: Скорсезе заранее выдал главный поворот «Острова проклятых» — просто пересмотрите сцену на пароме

Откуда в первом «Шрэке» взялся Шляпник? Эту загадку разгадать легче легкого – если включить культовый мульт в оригинале (видео)

Ищете фильмы, похожие на «Остров проклятых»? ИИ уже все сделал за вас: 3 ленты с оценками 7.7+ – не отпустят до самых титров

Измена, рак и монастырь: счастливая жизнь Копосовой из «Следа» разрушилась в один момент