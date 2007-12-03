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Постер сериала Личная жизнь доктора Селивановой
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Киноафиша Сериалы Личная жизнь доктора Селивановой

Личная жизнь доктора Селивановой (2007 - 2007)

Lichnaya zhizn doktora Selivanovoj 18+
Год выпуска 2007
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 11 часов 44 минуты

О чем сериал

Врач-гинеколог Елена Леонардовна Селиванова - не только опытный специалист, но и очень добрый и отзывчивый человек. Специфика профессии Елены Леонардовны предполагает, что пациентки посвящают ее в подробности своей личной жизни, и Елена вместе с ними радуется и переживает, решает серьезные семейные проблемы, сочувствует, и прикладывает все усилия для того, чтобы каждая семья могла испытать счастье материнства и отцовства. За дверями своего кабинета Лена Селиванова – обычная, порой беззащитная женщина, мечтающая опереться на надежное плечо любимого человека, завести счастливую семью, детей. У Лены есть настоящие друзья и коллеги, которые всегда готовы прийти на помощь. И как бы ни было трудно порой, проблемы, решаемые сообща, перестают казаться такими уж сложными...

В ролях
В ролях
Татьяна Васильева
Татьяна Васильева
Агриппина Стеклова
Агриппина Стеклова
Ольга Будина
Ольга Будина
Артем Семакин
Артем Семакин
Леонид Громов
Леонид Громов
Максим Литовченко
Максим Литовченко
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Сезоны
Личная жизнь доктора Селивановой - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2007, 16 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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