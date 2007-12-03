Врач-гинеколог Елена Леонардовна Селиванова - не только опытный специалист, но и очень добрый и отзывчивый человек. Специфика профессии Елены Леонардовны предполагает, что пациентки посвящают ее в подробности своей личной жизни, и Елена вместе с ними радуется и переживает, решает серьезные семейные проблемы, сочувствует, и прикладывает все усилия для того, чтобы каждая семья могла испытать счастье материнства и отцовства. За дверями своего кабинета Лена Селиванова – обычная, порой беззащитная женщина, мечтающая опереться на надежное плечо любимого человека, завести счастливую семью, детей. У Лены есть настоящие друзья и коллеги, которые всегда готовы прийти на помощь. И как бы ни было трудно порой, проблемы, решаемые сообща, перестают казаться такими уж сложными...