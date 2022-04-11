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Год без работы (2022 - 2022)

Mei you gong zuo de yi nian 18+
Год выпуска 2022
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал Hunan TV
Продолжительность сериала 18 часов 40 минут

О чем сериал

Две молодые женщины, Лин и Эмма, дружат с самого детства и всегда поддерживают друг друга в трудных ситуациях. И вот однажды после увольнения с работы подруги начинают искать для себя новые возможности. В процессе поисков девушкам приходится пройти через серию неудач, заставляющих их задуматься о своих жизненных целях и приоритетах. Через некоторое время Лин открывает в себе страсть к волонтерству. Она начинает участвовать в жизни местных общин, в то время как Эмма пытается создать свой собственный бизнес. Вместе они приходят к пониманию того, что истинный успех измеряется не только материальными благами и высокооплачиваемой работой, но и удовлетворением от вклада в общество и бескорыстной взаимопомощи.

В ролях
В ролях
Ли Цзэфэн
Вань Пэн
Ди Цзылу
Цзян Сюэмин
Джеки Ли
Di Xu
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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8.3 IMDb
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Сезоны
Год без работы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 16 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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