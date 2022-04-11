Две молодые женщины, Лин и Эмма, дружат с самого детства и всегда поддерживают друг друга в трудных ситуациях. И вот однажды после увольнения с работы подруги начинают искать для себя новые возможности. В процессе поисков девушкам приходится пройти через серию неудач, заставляющих их задуматься о своих жизненных целях и приоритетах. Через некоторое время Лин открывает в себе страсть к волонтерству. Она начинает участвовать в жизни местных общин, в то время как Эмма пытается создать свой собственный бизнес. Вместе они приходят к пониманию того, что истинный успех измеряется не только материальными благами и высокооплачиваемой работой, но и удовлетворением от вклада в общество и бескорыстной взаимопомощи.