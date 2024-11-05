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Постер сериала Женщина без опыта
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Киноафиша Сериалы Женщина без опыта

Женщина без опыта (2024 - 2024)

Zhenshchina bez opyta 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Домохозяйка Татьяна узнает, что ее любимый муж чиновник мэрии Илья Климов давно изменяет ей с секретаршей. Он уходит к любовнице и просит Татьяну освободить квартиру, которая досталась ему от родителей. Впервые за двадцать лет Татьяне приходится искать работу – она получила образование в сфере криминалистики, но из-за запрета мужа никогда не использовала знания на практике, а ее страстью всегда были детективные сериалы. С помощью дяди, подполковника полиции, Татьяна устраивается в экспертно-криминалистическую лабораторию. Майор Бологов, зная, что она устроена «по блату», намерен добиться ее отстранения. Неопытная, но невероятно наблюдательная Татьяна начинает расследовать уголовные дела и добивается доверия коллег. Ее задачу осложняет семейная ситуация – муж Илья настойчиво пытается вернуться, а мать, которая много лет назад оставила Татьяну, внезапно появляется и приносит с собой хаос. Теперь Татьяне придется разгадывать не только криминальные загадки, но и проблемы своей семьи.

В ролях
В ролях
Оксана Сташенко
Оксана Сташенко
Александр Дзюба
Сергей Ершов
Сергей Ершов
Роман Перелыгин
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Женщина без опыта - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
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