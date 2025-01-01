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Tomb Raider
Tomb Raider (2025 - …)
Tomb Raider
18+
приключения
Год выпуска
2025
Страна
США
Всего сезонов
1 сезон
Стрим-сервис
Amazon Prime Video
О чем сериал
Экранизация одноименной серии игр, посвященной приключениям женщины-архиолога Лары Крофт.
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В ролях
Персонажи
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
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