Российским школьникам официально отменили домашние задания с 1 сентября: приказ уже подписан

С 1 сентября пенсионеры могут перестать ходить в поликлиники: в Минздраве разрешили получать справки по-новому

Пирожное «картошка» в СССР таяло во рту, а сейчас как пластилин: вот из-за чего

Эти 5 дорам-триллеров заслуженно получили от 7 до 8 на Кинопоиске — заставят ваше сердце биться в два раза быстрее

Смотрели всю советскую классику? Тогда мы идем к вам! Угадайте, что за реклама скрывается в этих 5 фильмах СССР

Топ-5 шокирующих фильмов, где ты от заставки до титров болеешь не за того человека: «думал — герой, а по итогу — козел»

Этих красавиц раньше знала вся страна, а сейчас? Вспомните 5 фильмов СССР по кадру с блондинкой

3 sci-fi сериала от Apple TV+ затягивают с первой серии: у каждого 7.6+ на IMDb – вряд ли разочаруют

«Фишер» был идеален, но НТВ тоже знает толк в историях про маньяков — их мрачный детектив оценили на 7,8 баллов

Российский хоррор в духе «Я иду искать» купил Netflix – иностранцам зашло: «вау, сделано очень хорошо»