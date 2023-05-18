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Киноафиша Сериалы Остров Брава

Остров Брава (2023 - 2025)

Isla Brava 18+
Год выпуска 2023
Страна Испания/Мексика
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 46 минут
Стрим-сервис ViX+
Продолжительность сериала 12 часов 16 минут

О чем сериал

Супруги Лусия и Альфредо живут в живописном курортном городке, где держат отель. Но размеренную жизнь меняет одна тайна, которую героиня больше не в силах скрывать.

Лусия решает признаться мужу, что завела роман с другим мужчиной. Новость об измене оказывается более пикантной, когда выясняется, что любовник Лусии – младший брат Альфредо.

Однако конфликт супругов уходит на второй план, когда ночью Альфредо бесследно исчезает. Начатое полицией расследование скоро открывает мрачные факты двойной жизни пропавшего, о которой Лусия даже не подозревала. Желая помочь силам правопорядка отыскать мужа, героиня погружается в тайны, полные алчности, шантажа и пугающих семейных секретов.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Сезоны
Остров Брава - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
Сезон 2
2025, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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