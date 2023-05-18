Супруги Лусия и Альфредо живут в живописном курортном городке, где держат отель. Но размеренную жизнь меняет одна тайна, которую героиня больше не в силах скрывать.

Лусия решает признаться мужу, что завела роман с другим мужчиной. Новость об измене оказывается более пикантной, когда выясняется, что любовник Лусии – младший брат Альфредо.

Однако конфликт супругов уходит на второй план, когда ночью Альфредо бесследно исчезает. Начатое полицией расследование скоро открывает мрачные факты двойной жизни пропавшего, о которой Лусия даже не подозревала. Желая помочь силам правопорядка отыскать мужа, героиня погружается в тайны, полные алчности, шантажа и пугающих семейных секретов.