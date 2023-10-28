В эпоху императора Цинь Шихуана семья Инь Ян решает спасти от уничтожения наследие китайских литераторов. Для этого они отправляют в будущее перо поэта Ли Бай Цинляня. И вот спустя две тысячи лет эта древняя кисть для каллиграфии попадает в руки к обычному студенту Ло Чжунся. Старинный артефакт сразу превращает парня в талантливого писателя, наполняя его стихи и прозу невероятным вдохновением и глубиной. Работы студента немедленно привлекают к себе внимание общественности, принося ему широкую популярность. Но кисть оказывается тесно связана с духом Ли Бая, и теперь истории двух героев тесно переплетаются. А тем временем опасные силы из реального и потустороннего миров стремятся как можно скорее завладеть ценным артефактом, который при правильном применении может влиять на умы и сердца людей.