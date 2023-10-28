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Постер сериала Записи о семи лордах
Постер сериала Записи о семи лордах
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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2 постера
Киноафиша Сериалы Записи о семи лордах

Записи о семи лордах (2023 - 2024)

Qi Hou Bilu 18+
Год выпуска 2023
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал Bilibili
Продолжительность сериала 4 часа 24 минуты

О чем сериал

В эпоху императора Цинь Шихуана семья Инь Ян решает спасти от уничтожения наследие китайских литераторов. Для этого они отправляют в будущее перо поэта Ли Бай Цинляня. И вот спустя две тысячи лет эта древняя кисть для каллиграфии попадает в руки к обычному студенту Ло Чжунся. Старинный артефакт сразу превращает парня в талантливого писателя, наполняя его стихи и прозу невероятным вдохновением и глубиной. Работы студента немедленно привлекают к себе внимание общественности, принося ему широкую популярность. Но кисть оказывается тесно связана с духом Ли Бая, и теперь истории двух героев тесно переплетаются. А тем временем опасные силы из реального и потустороннего миров стремятся как можно скорее завладеть ценным артефактом, который при правильном применении может влиять на умы и сердца людей.
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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6.4 IMDb
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Сезоны
Записи о семи лордах - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 12 эпизодов
 
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