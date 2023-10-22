Повелитель Шэньнун живет со своим немногочисленным народом в волшебном мире Великого края. Совместно с племенами соседнего Северного края их мир развивается только благодаря вековой магии. Но людям приходится нелегко, ведь они находятся во власти противоречивой Звездной богини, которая угнетает их, хотя и помогает выживать в суровых условиях. Однако среди покорного населения находится один храбрец, который готов бросить вызов могущественной небожительнице. Имя этого молодого господина, стремящегося восстановить справедливость — У Ван. И в тот момент, когда над его соплеменниками нависает реальная угроза уничтожения, У Ван будет готов пойти на все. И в этом благородном порыве молодого господина не смогут остановить ни ужасные бессмертные существа, ни самые мощные заклинания!