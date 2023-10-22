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Постер сериала Лучшая жизнь молодого господина
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Киноафиша Сериалы Лучшая жизнь молодого господина

Лучшая жизнь молодого господина (2023 - …)

Zhengjing Shao Zhu de Xingfu Shenghuo 18+
Год выпуска 2023
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Bilibili
Продолжительность сериала 4 часа 48 минут

О чем сериал

Повелитель Шэньнун живет со своим немногочисленным народом в волшебном мире Великого края. Совместно с племенами соседнего Северного края их мир развивается только благодаря вековой магии. Но людям приходится нелегко, ведь они находятся во власти противоречивой Звездной богини, которая угнетает их, хотя и помогает выживать в суровых условиях. Однако среди покорного населения находится один храбрец, который готов бросить вызов могущественной небожительнице. Имя этого молодого господина, стремящегося восстановить справедливость — У Ван. И в тот момент, когда над его соплеменниками нависает реальная угроза уничтожения, У Ван будет готов пойти на все. И в этом благородном порыве молодого господина не смогут остановить ни ужасные бессмертные существа, ни самые мощные заклинания!
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2023, 12 эпизодов
 
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