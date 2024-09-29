Наступил золотой век искателей кладов! В один прекрасный день шестеро друзей детства дают клятву стать охотниками за сокровищами и спускаться в самые опасные подземелья. Со временем им предстоит вырасти в сильнейших героев в мире. Однако уже в ходе своего первого квеста Край Андрих понимает, что он не создан для этого опасного дела. Несмотря на это, друзья назначают его своим лидером. И чем дольше Край наблюдает за тем, как его друзья становятся все круче и злее, тем больше возрастает его страх за свою жизнь. Он только и мечтает, что отойти от дел и уйти на пенсию. Но сможет ли Край по-настоящему отказаться от статуса охотника за сокровищами ради своей безопасности?