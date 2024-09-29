Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Плачущий призрак на пенсии
1 постер
Киноафиша Сериалы Плачущий призрак на пенсии

Плачущий призрак на пенсии (2024 - …)

Let This Grieving Soul Retire! 18+
Год выпуска 2024
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 5 часов 12 минут

О чем сериал

Наступил золотой век искателей кладов! В один прекрасный день шестеро друзей детства дают клятву стать охотниками за сокровищами и спускаться в самые опасные подземелья. Со временем им предстоит вырасти в сильнейших героев в мире. Однако уже в ходе своего первого квеста Край Андрих понимает, что он не создан для этого опасного дела. Несмотря на это, друзья назначают его своим лидером. И чем дольше Край наблюдает за тем, как его друзья становятся все круче и злее, тем больше возрастает его страх за свою жизнь. Он только и мечтает, что отойти от дел и уйти на пенсию. Но сможет ли Край по-настоящему отказаться от статуса охотника за сокровищами ради своей безопасности?

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.4 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Плачущий призрак на пенсии - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
А вот вам усатый Васильев! Звезда «Невского» совсем скоро появится в двух неожиданных фильмах
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше