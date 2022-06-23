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Киноафиша Сериалы Монстромания

Монстромания (2023 - …)

Mesterlige monsterbørn 18+
Год выпуска 2023
Страна Дания/Бельгия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 12 минут
Телеканал DR1
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Эдит, Эрнест и Бо — трое непосед, которые с детства обожают монстров, призраков и других чудовищ. Однажды мама с папой сажают их машину и везут на лето к дедушке, с которым они даже не знакомы, в городок Кошмаринск. Оказывается, дедушка живет в огромном особняке, в котором есть даже дворецкий, а еще дети узнают, что происходят из древнего рода охотников на монстров. Дед готов обучать внуков семейному ремеслу, вот только они совсем не хотят убивать мистических созданий. Вместо этого ребята пытаются досконально их изучать и даже спасать, когда это возможно.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Сезоны
Монстромания - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 50 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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