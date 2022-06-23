Эдит, Эрнест и Бо — трое непосед, которые с детства обожают монстров, призраков и других чудовищ. Однажды мама с папой сажают их машину и везут на лето к дедушке, с которым они даже не знакомы, в городок Кошмаринск. Оказывается, дедушка живет в огромном особняке, в котором есть даже дворецкий, а еще дети узнают, что происходят из древнего рода охотников на монстров. Дед готов обучать внуков семейному ремеслу, вот только они совсем не хотят убивать мистических созданий. Вместо этого ребята пытаются досконально их изучать и даже спасать, когда это возможно.