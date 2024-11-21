Отзывы о сериале «Фальшивомонетчик»

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Надежда Грищенко
21 ноября 2024, 12:38
Оценка
Замечательный сериал! Игра всех актеров потрясающая! Пара Чаглар-Дениз невероятная химия! Игра Тимучина выше всяких похвал! Смотрю с огромным удовольствием и хотелось бы продолжения.
21 ноября 2024, 12:38
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