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Постер сериала Место под солнцем
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Киноафиша Сериалы Место под солнцем

Место под солнцем (2021 - 2022)

Um Lugar ao Sol 18+
Год выпуска 2021
Страна Бразилия
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 50 минут
Телеканал TV Globo
Продолжительность сериала 73 часа 20 минут

О чем сериал

Безработный отец-одиночка, недавно потерявший жену, остался с двумя новорождёнными сыновьями. Их судьбы складываются очень по-разному. Кристофер получает всё: заботливых приёмных родителей, деньги, море возможностей... Кристиан растёт в детдоме, а после выпуска оказывается без гроша за душой. Узнав про потерянного брата, он отправляется на его поиски. Но прежде Кристиан находит любовь – прекрасную Лару. Пройдёт много лет, прежде чем пути двух близнецов снова пересекутся. Это приводит к неожиданной трагедии, после которой Кристиан встаёт перед выбором – стоит ли бросить свою прежнюю жизнь, чтобы занять место богатого брата? 

В ролях
В ролях
Кайя Реймонд
Лорена Компрату
Сэмуел Толидо
Juan Paiva
Андреа Орта
Алинне Мораес
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Сезоны
Место под солнцем - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 47 эпизодов
 
Место под солнцем - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 41 эпизод
 
Сезон 2021
TBA,
 
Сезон 2022
TBA,
 
Отзывы о сериале
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