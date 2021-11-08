Безработный отец-одиночка, недавно потерявший жену, остался с двумя новорождёнными сыновьями. Их судьбы складываются очень по-разному. Кристофер получает всё: заботливых приёмных родителей, деньги, море возможностей... Кристиан растёт в детдоме, а после выпуска оказывается без гроша за душой. Узнав про потерянного брата, он отправляется на его поиски. Но прежде Кристиан находит любовь – прекрасную Лару. Пройдёт много лет, прежде чем пути двух близнецов снова пересекутся. Это приводит к неожиданной трагедии, после которой Кристиан встаёт перед выбором – стоит ли бросить свою прежнюю жизнь, чтобы занять место богатого брата?