100% из 100% на RT: второй сезон «Ван-Пис» вышел и сразу стал абсолютным хитом Netflix

Этот «Невский» без Васильева только всех расстроил: «Смотрится как любительская работа»

370 млн долларов в прокате и 16 номинаций на «Оскар»: что известно про сиквел «Грешников»

5 советских фильмов с намёком на вечер: название каждого вспомнят лишь знатоки – из подсказок только один кадр (тест)

Пока Фродо спасал мир, стал пенсионером: узнали настоящий возраст хоббитов из «Властелина колец» — среди них есть даже подросток

«Смеялся там, где должен был плакать»: Ефремов из тюрьмы помог «Окко» снять лучший российский сериал 2026 года

После «Ведьмака» Кавиллу нашли идеальное место в Вестеросе: 2-й сезон «Рыцаря Семи Королевств» поднимет ставки

Это сказал Остап Бендер или Семен Горбунков? Тест по цитатам для выросших на «12 стульях» и «Бриллиантовой руке»

Пока вы досматривали «Первый отдел», вышли сразу 3 новых сериала про сыщиков и расследования — и у каждого 7+ баллов

Тест пройдут одни знатоки: угадайте что пропало в 5 кадрах культового фильма Быкова (сложность 7 из 10)