Во 2-м сезоне сериала «Хроники Франкенштейна» события разворачиваются в Лондоне в 1830 году. Джон Марлотт сбегает из Бетлемской больницы, чтобы отомстить лорду Дэниелу Херви. Охотник спустя некоторое время становится добычей. Марлотт принимает новую личность и устраивается на работу. Он убежден, что кто-то лжет о недавних убийствах местных священнослужителей, и полон решимости раскрыть правду, чтобы восстановить справедливость. Марлотт уверен, что Билли Оутс и происхождение лихорадки, которая порождает множество смертей среди местных жителей, приведут его к лорду Дэниелу Херви.