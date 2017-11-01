Хроники Франкенштейна 2015 - 2017, 2 сезон

The Frankenstein Chronicles 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 ноября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Хроники Франкенштейна»

Во 2-м сезоне сериала «Хроники Франкенштейна» события разворачиваются в Лондоне в 1830 году. Джон Марлотт сбегает из Бетлемской больницы, чтобы отомстить лорду Дэниелу Херви. Охотник спустя некоторое время становится добычей. Марлотт принимает новую личность и устраивается на работу. Он убежден, что кто-то лжет о недавних убийствах местных священнослужителей, и полон решимости раскрыть правду, чтобы восстановить справедливость. Марлотт уверен, что Билли Оутс и происхождение лихорадки, которая порождает множество смертей среди местных жителей, приведут его к лорду Дэниелу Херви.

Рейтинг сериала

7.0
Оцените 12 голосов
7.2 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Хроники Франкенштейна»

Сезон 1
Сезон 2
Блудный сын Prodigal Son
Сезон 2 Серия 1
1 ноября 2017
Не Джон Марлотт Not John Marlott
Сезон 2 Серия 2
8 ноября 2017
Видя мертвых Seeing the Dead
Сезон 2 Серия 3
15 ноября 2017
Потерянный мальчик Little Boy Lost
Сезон 2 Серия 4
22 ноября 2017
Брак рая и ада The Marriage of Heaven and Hell
Сезон 2 Серия 5
29 ноября 2017
Невеста Франкенштейна Bride of Frankenstein
Сезон 2 Серия 6
6 декабря 2017
