Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Доктор Гаф»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Женщина в белом
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Женщина в белом
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Основные места съемок сериала Женщина в белом
Северная Ирландия, Великобритания
Где снимали известные сцены
Экстерьеры дома Лиммеридж
Флоренс-Корт, Эннискиллен, графство Ферманаг, Северная Ирландия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Парк Чёрной Воды
Замок Нэрроу-Уотер, Уорренпойнт, графство Даун, Северная Ирландия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Интерьеры дома Лиммеридж
Дом Dundarave, Бушмиллс, графство Антрим, Северная Ирландия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
психиатрическая больница
Колледж, Белфаст, графство Антрим, Северная Ирландия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
сцены в саду
Каслвеллан, графство Даун, Северная Ирландия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
сцены на пляже и сцена с песчаными дюнами
Ньюкасл, графство Даун, Северная Ирландия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
психиатрическая больница
Колледж Кэмпбелла, ул. Белмонт, Белфаст, Северная Ирландия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Этот «Невский» без Васильева только всех расстроил: «Смотрится как любительская работа»
100% из 100% на RT: второй сезон «Ван-Пис» вышел и сразу стал абсолютным хитом Netflix
2 сезон для новой «Молодежки» станет финалом: что будет с «Акулами Политеха»
5 советских фильмов с намёком на вечер: название каждого вспомнят лишь знатоки – из подсказок только один кадр (тест)
После «Ведьмака» Кавиллу нашли идеальное место в Вестеросе: 2-й сезон «Рыцаря Семи Королевств» поднимет ставки
«Смеялся там, где должен был плакать»: Ефремов из тюрьмы помог «Окко» снять лучший российский сериал 2026 года
Тест пройдут одни знатоки: угадайте что пропало в 5 кадрах культового фильма Быкова (сложность 7 из 10)
«Получит “Оскар” за режиссуру»: в России пересняли культовый «Мортал Комбат» – в ремейке куча звезд и рейтинг 8.5+
«Халтура ради рейтинга»: реальный следователь выключил «Фишера» с Янковским уже на первой серии – ляпов целый вагон
Это сказал Остап Бендер или Семен Горбунков? Тест по цитатам для выросших на «12 стульях» и «Бриллиантовой руке»
«У Захарова хуже по всем фронтам»: «Обыкновенное чудо» с Абдуловым смотрела вся страна, но ее первую версию вспомнят единицы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667