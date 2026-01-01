С 1 сентября пенсионеры могут перестать ходить в поликлиники: в Минздраве разрешили получать справки по-новому

Из муки и сгущенки за 20 минут делаю целую гору печенья к чаю: такое нежное, что домашние сметают моментально

«Полностью противопоказаны»: о вреде «ленивого» корейского педикюра на маркетплейсах не напишут – узнала у мастера правду и ужаснулась

Уберите детей от экрана и пройдите тест: вспомните 5 фильмов СССР по пикантным кадрам

Смотрели всю советскую классику? Тогда мы идем к вам! Угадайте, что за реклама скрывается в этих 5 фильмах СССР

«Фишер» был идеален, но НТВ тоже знает толк в историях про маньяков — их мрачный детектив оценили на 7,8 баллов

Эти 5 дорам-триллеров заслуженно получили от 7 до 8 на Кинопоиске — заставят ваше сердце биться в два раза быстрее

«Утомленные солнцем» — это просто, а вы попробуйте угадать фильмы Михалкова по этим редким кадрам (тест)

Топ-5 шокирующих фильмов, где ты от заставки до титров болеешь не за того человека: «думал — герой, а по итогу — козел»

3 sci-fi сериала от Apple TV+ затягивают с первой серии: у каждого 7.6+ на IMDb – вряд ли разочаруют