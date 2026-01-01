Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны»
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Крошка Доррит
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Награды и номинации «Крошка Доррит»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2010
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Победитель
Outstanding Miniseries
Победитель
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Победитель
Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Победитель
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Победитель
Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Best Sound Fiction/Entertainment
Номинант
Best Make Up & Hair Design
Номинант
Best Sound Fiction/Entertainment
Номинант
Best Original Television Music
Номинант
Best Costume Design
Номинант
Best Production Design
Номинант
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