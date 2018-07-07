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Мистер Солнечный Свет 2018, 1 сезон
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Сериалы
Мистер Солнечный Свет
Сезоны
Сезон 1
Mr. Sunshine
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
7 июля 2018
Год выпуска
2018
Количество серий
24
Продолжительность сезона
28 часов 0 минут
Актеры 1 сезона
Ли Бен-хон
Ким Тхэ-ри
Ю Ён-сок
Пён Ё-хан
Ким Минь-Чжун
Дэниэл Джои Олбрайт
Все актеры 1 сезона
Рейтинг сериала
8.6
Оцените
11
голосов
8.7
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Мистер Солнечный Свет»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
7 июля 2018
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
8 июля 2018
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
14 июля 2018
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
15 июля 2018
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
21 июля 2018
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
22 июля 2018
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
28 июля 2018
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
29 июля 2018
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
4 августа 2018
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
5 августа 2018
Серия 11
Episode 11
Сезон 1
Серия 11
11 августа 2018
Серия 12
Episode 12
Сезон 1
Серия 12
12 августа 2018
Серия 13
Episode 13
Сезон 1
Серия 13
18 августа 2018
Серия 14
Episode 14
Сезон 1
Серия 14
19 августа 2018
Серия 15
Episode 15
Сезон 1
Серия 15
25 августа 2018
Серия 16
Episode 16
Сезон 1
Серия 16
26 августа 2018
Серия 17
Episode 17
Сезон 1
Серия 17
1 сентября 2018
Серия 18
Episode 18
Сезон 1
Серия 18
2 сентября 2018
Серия 19
Episode 19
Сезон 1
Серия 19
8 сентября 2018
Серия 20
Episode 20
Сезон 1
Серия 20
9 сентября 2018
Серия 21
Episode 21
Сезон 1
Серия 21
15 сентября 2018
Серия 22
Episode 22
Сезон 1
Серия 22
16 сентября 2018
Серия 23
Episode 23
Сезон 1
Серия 23
29 сентября 2018
Серия 24
Episode 24
Сезон 1
Серия 24
30 сентября 2018
График выхода всех сериалов
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