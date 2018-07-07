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Мистер Солнечный Свет 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мистер Солнечный Свет
Киноафиша Сериалы Мистер Солнечный Свет Сезоны Сезон 1
Mr. Sunshine 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 июля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 24
Продолжительность сезона 28 часов 0 минут

Актеры 1 сезона

Ли Бен-хон
Ли Бен-хон
Ким Тхэ-ри
Ким Тхэ-ри
Ю Ён-сок
Ю Ён-сок
Пён Ё-хан
Ким Минь-Чжун
Дэниэл Джои Олбрайт
Все актеры 1 сезона

Рейтинг сериала

8.6
Оцените 11 голосов
8.7 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Мистер Солнечный Свет»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
7 июля 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
8 июля 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
14 июля 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
15 июля 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
21 июля 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
22 июля 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
28 июля 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
29 июля 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
4 августа 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
5 августа 2018
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
11 августа 2018
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
12 августа 2018
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
18 августа 2018
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
19 августа 2018
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
25 августа 2018
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
26 августа 2018
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
1 сентября 2018
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
2 сентября 2018
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
8 сентября 2018
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
9 сентября 2018
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
15 сентября 2018
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
16 сентября 2018
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
29 сентября 2018
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
30 сентября 2018
График выхода всех сериалов
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