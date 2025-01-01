Меню
Цитаты из сериала Задверье

Mr. Croup На твоём месте я бы больше не беспокоился о молодой даме. Её дни, как говорится, сочтены, и это число даже не двузначное.
Мистер Круп Если ты нас порежешь, разве мы не будем bleed?
Мистер Вандемаар [размышляя] Нет.
Door Маркиз де Карабас немного странный, как и крысы, которые чуть-чуть покрыты шерстью.
Мистер Круп Что ты хочешь?
Маркиз де Карабас Что вообще кто-либо хочет?
Мистер Вандемаар Мёртвые вещи... лишние зубы...
Маркиз де Карабас Я думал, это просто легенда, как аллигаторы в канализации Нью-Йорка.
Старый Бейли Что, большие белые? О, они там. У меня был друг, который лишился головы из-за одного из них. Ничего, у него была другая.
Anasthesia Ты любишь кошек?
Richard Oliver Mayhew Да, мне довольно нравятся кошки.
Anasthesia Ногу или грудку?
[Ответ на звонок]
Мистер Круп Круп и Вандемар, старая гвардия, препятствия устранены, неприятности ликвидированы, надоедливые конечности удалены, и проведено необходимое лечение зубов.
Аббат Черных Фрайеров [Спокойно] Вы все очень глупые люди, и ничего не понимаете.
Маркиз Де Карабас [Преамбула] Будут проблемы...
Richard Oliver Mayhew Здесь написано Королевское общество по борьбе с жестокостью к зданиям.
Mr. Croup Я мистер Круп, а это мой брат мистер Вандемаар.
Richard Oliver Mayhew Брат? Разве у вас не должно быть одинаковой фамилии?
Mr. Croup Какой ум, мистер Вандемаар! Проницательный и остроумный. Некоторые из нас такие же на#ые, что можем порезаться!
Мистер Круп Ты совсем не в себе.
Мистер Вандемаар Скажи слово, мистер Круп, и это будет с его плеч, прежде чем ты скажешь 'Джек Кетч'.
Старый Бэйли Каково это? Быть мёртвым?
Маркиз де Карабас Долго живи, и узнаешь. Здесь очень холодно, мой друг. И очень темно. И очень холодно.
Ричард Оливер Мэйхью Какое это мясо?
'Плавающий рынок' Продавец еды Ворон.
Ричард Оливер Мэйхью Тогда я возьму три овощных карри.
Ричард Оливер Мэйхью [Прелюдия] Здравствуй, я Ричард Мэйхью, и я в службе безопасности.
Lamia [Квест на то, чтобы увидеть Особняк] И он даст тебе Ум, а мне — Сердце!
Jessica О, дай им палец, и они переползают на голову. На самом деле у них у всех есть дома, знаешь ли.
Mr. Vandemaar [поворачивается и аккуратно срезает провода телефонной трубки Ричарда с движением, которое эффективно, явно рутинное и практически невидимое по своей скорости]
Mr Stockton И так, каждый день я смотрел на этого Ангела, потому что он был свободен! Так что сегодня я посвящаю эту Выставку, в надежде, что она вдохновит какого-нибудь другого... безденежного мужика... создать свою Империю Медиа!
Мистер Круп Он так далеко уехал от Правильного и Неправильного, что не мог увидеть их даже в Тёмную Ночь...
Маркиз де Карабас Ты знаешь, что это такое?
Старый Бейли Хотел бы я этого не знать!
Маркиз де Карабас Ты свою жизнь где-то прячешь?
Охотник Я Охотник! Мы таким не занимаемся.
Мистер Круп Когда вы сказали, что не знаете, где находится Мисс Молодая, у нас есть основания полагать, что вы приукрасили правду! Больше, чем немного...
Ричард Оливер Мэйхью Да? Ну а ты говорил, что ты ее брат!
Мистер Круп Все мужчины - братья, мистер Мэйхью.
Serpentine Я наелся любезностей на этот вечер. Сэр, госпожа, прощайте!
Мистер Круп Откуда ты это знаешь?
Маркиз де Карабас Люди мне многое рассказывают. Я доступен...
Mr. Croup Никогда не убивали маркиза...
Mr. Vandemaar Убивали. В Йорке, в XIV веке. Под дождём.
Mr. Croup Он не был маркизом, он был графом Эксетера.
Mr. Vandemaar И маркизом Уэстморленда.
Исслингтон Больше нет Вина из Атлантиды...
Исслингтон [о тонущем Атлантиде] ОНИ ЭТОГО ЗАСЛУЖИВАЛИ! Просто одна из тех вещей...
Пешеход 1 Почему такие люди вообще живут, Мам?
Пешеход 2 Не хватает смелости всё закончить!
Mr. Vandemaar [Наклеивает объявление о розыске, используя свою слюну]
Мистер Круп [Фигура из династии Тан] Посмотрите на этот цвет, чувство пропорции! Это придаёт немного красоты и чудес в мир!
[Укусы её]
Мистер Круп Она, должно быть, теряет много крови, мистер Вандемаар.
Мистер Вандемаар Прекрасная кровь, мистер Круп, прекрасная, теплая кровь.
Мистер Круп Долго ждать не придется.
Мистер Круп [стоять в канализации] С городами, как и с людьми, мистер Вандемар, состояние внутренностей имеет большое значение.
Маркиз де Карабас Ты свою жизнь где-то прячешь?
Охотник Я Охотник! Мы этим не занимаемся.
Маркиз де Карабас Ассоциативный дом! Каждое помещение находится где-то в другом месте.
Mr. Croup Просто потому, что что-то смешное, не значит, что это не опасно.
Мистер Круп [зловеще] Она почти разбила сердце нашей бедной вдовствующей Матери...
Ричард Оливер Мэйхью Извините, вы психически больной?
Маркиз де Карабас Не думаю, что это вероятно. Почему?
Ричард Оливер Мэйхью Один из нас должен быть.
Маркиз де Карабас Не смотри вниз.
Ричард Оливер Мэйхью ААА!
Маркиз де Карабас Кто-то не слушал, да?
Маркиз де Карабас Ты один.
Mr. Croup "Варни — лучший Браво и Гард в Нижнем Лондоне. Все это знают..."
Mr. Vandemaar Не красиво врать, мистер Круп.
Mr. Croup На самом деле, мы должны воспринимать это как милосердное убийство.
Hunter Я думал, вы ищете профессионалов, а не способных любителей.
Анастезия Подожди, Ричард!
Маркиз де Карабас Говорят, что мастер Мерлина, Блейз, когда-то знал такой фокус, который мог бы выманить монеты из карманов любого человека.
Ламия Мне это нужно больше, чем ему!
