Richard Oliver MayhewЗдесь написано Королевское общество по борьбе с жестокостью к зданиям.
Mr. CroupЯ мистер Круп, а это мой брат мистер Вандемаар.
Richard Oliver MayhewБрат? Разве у вас не должно быть одинаковой фамилии?
Mr. CroupКакой ум, мистер Вандемаар! Проницательный и остроумный. Некоторые из нас такие же на#ые, что можем порезаться!
Мистер КрупТы совсем не в себе.
Мистер ВандемаарСкажи слово, мистер Круп, и это будет с его плеч, прежде чем ты скажешь 'Джек Кетч'.
Старый БэйлиКаково это? Быть мёртвым?
Маркиз де КарабасДолго живи, и узнаешь. Здесь очень холодно, мой друг. И очень темно. И очень холодно.
Ричард Оливер МэйхьюКакое это мясо?
'Плавающий рынок' Продавец едыВорон.
Ричард Оливер МэйхьюТогда я возьму три овощных карри.
Ричард Оливер Мэйхью[Прелюдия] Здравствуй, я Ричард Мэйхью, и я в службе безопасности.
Lamia[Квест на то, чтобы увидеть Особняк] И он даст тебе Ум, а мне — Сердце!
JessicaО, дай им палец, и они переползают на голову. На самом деле у них у всех есть дома, знаешь ли.
Mr. Vandemaar[поворачивается и аккуратно срезает провода телефонной трубки Ричарда с движением, которое эффективно, явно рутинное и практически невидимое по своей скорости]
Mr StocktonИ так, каждый день я смотрел на этого Ангела, потому что он был свободен! Так что сегодня я посвящаю эту Выставку, в надежде, что она вдохновит какого-нибудь другого... безденежного мужика... создать свою Империю Медиа!
Мистер КрупОн так далеко уехал от Правильного и Неправильного, что не мог увидеть их даже в Тёмную Ночь...