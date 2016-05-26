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Правдоподобные истории Нила Геймана 2016, 1 сезон
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Правдоподобные истории Нила Геймана
Сезоны
Сезон 1
Neil Gaiman's Likely Stories
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
26 мая 2016
Год выпуска
2016
Количество серий
2
Продолжительность сезона
48 минут
Рейтинг сериала
6.2
Оцените
12
голосов
6.3
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Правдоподобные истории Нила Геймана»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Чужие члены / Кто-то кормит, кто-то ест
Foreign Parts / Feeders and Eaters
Сезон 1
Серия 1
26 мая 2016
После закрытия / В поисках девушки
Closing Time / Looking for the Girl
Сезон 1
Серия 2
2 июня 2016
График выхода всех сериалов
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