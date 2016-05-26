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Правдоподобные истории Нила Геймана 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Правдоподобные истории Нила Геймана
Киноафиша Сериалы Правдоподобные истории Нила Геймана Сезоны Сезон 1
Neil Gaiman's Likely Stories 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 мая 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 2
Продолжительность сезона 48 минут

Рейтинг сериала

6.2
Оцените 12 голосов
6.3 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Правдоподобные истории Нила Геймана»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Чужие члены / Кто-то кормит, кто-то ест Foreign Parts / Feeders and Eaters
Сезон 1 Серия 1
26 мая 2016
После закрытия / В поисках девушки Closing Time / Looking for the Girl
Сезон 1 Серия 2
2 июня 2016
График выхода всех сериалов
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