Марк Оноре — известный хирург, на операционном столе которого, впрочем, тоже умирают пациенты. Врач убежден, что в смертях нет его вины, и это дело рук злоумышленников. Однажды, 31 декабря, Марк звонит бывшей жене Анне, чтобы сообщить что-то важное, но, когда она приезжает в офис, то обнаруживает, что Марк мертв. Анна уверена: бывший муж наконец напал на след преступника, и именно поэтому его убили. Женщина хочет докопаться до правды, в чем ей помогают лучший друг погибшего Седрик и сотрудница полиции Джульетта. Последнюю с Марком связывает особое дело: когда-то именно на его столе умер муж Джульетты. Ситуация принимает неожиданный оборот, когда все трое чудесным образом перемещаются в прошлое. Вместо того, чтобы расследовать преступление, они решают его предотвратить.