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Киноафиша Сериалы Назад в прошлое

Назад в прошлое (2023 - 2023)

Année Zéro 18+
Год выпуска 2023
Страна Франция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал M6
Продолжительность сериала 3 часа 28 минут

О чем сериал

Марк Оноре — известный хирург, на операционном столе которого, впрочем, тоже умирают пациенты. Врач убежден, что в смертях нет его вины, и это дело рук злоумышленников. Однажды, 31 декабря, Марк звонит бывшей жене Анне, чтобы сообщить что-то важное, но, когда она приезжает в офис, то обнаруживает, что Марк мертв. Анна уверена: бывший муж наконец напал на след преступника, и именно поэтому его убили. Женщина хочет докопаться до правды, в чем ей помогают лучший друг погибшего Седрик и сотрудница полиции Джульетта. Последнюю с Марком связывает особое дело: когда-то именно на его столе умер муж Джульетты. Ситуация принимает неожиданный оборот, когда все трое чудесным образом перемещаются в прошлое. Вместо того, чтобы расследовать преступление, они решают его предотвратить.

В ролях
В ролях
Эрик Каравака
Эрик Каравака
Эмили Декьенн
Эмили Декьенн
Марк Рюшманн
Marc Riso
Клер Кейм
Луп-Дени Эльон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Сезоны
Назад в прошлое - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
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