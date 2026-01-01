Постеры сериала «Исчезновение»

Хоть и детектив, но и юмор на пятерку: этот фильм 90-х просто обожаю — взяли лучшее от Гайдая

Пока вы смотрели в другую сторону, немецкий Netflix выдавал шедевры: эти 3 детективных сериала точно стоит посмотреть

«Иван Колесников — редкой красоты актёр» и «Жарков хорош, душка!»: кажется, «Первый отдел» зрительницы смотрят не только ради сюжета

Устала ждать «Невский 8» – включила этот детектив с Шибановым из «Первого отдела»: минимум чернухи, но как цепляет

Из-за «Слова пацана» в Госдуме хотят вернуть цензуру в кино как при СССР: «Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?»

«Пятнадцать лет лежал без движения»: Бортко официально вернулся с новым фильмом

«Кровь текла, стоны не стихали»: фильм Кончаловского о «запрещенной» любви был в черных списках СССР дольше 20 лет

«Брат 2» даже не в топ-25, «Горько» выше «Жмурок»: 100 кинокритиков назвали лучшие российские фильмы в истории

Без танков и пришельцев: военная драма с Петровым неожиданно растрогала британцев — награды буквально сложили к ногам

Лишь один российский фильм в 2025 году заработал за границей $1,8 млн — и это не «Мастер и Маргарита» (он на 2-ом месте)