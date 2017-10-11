Доктор Шанс 2016 - 2017, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Chance
16+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
11 октября 2017
Год выпуска
2017
Количество серий
10
Продолжительность сезона
10 часов 0 минут
Рейтинг сериала
7.2
Оцените
13
голосов
7.5
IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Доктор Шанс»
Сезон 2
Многоосевая система
Multiaxial System
Сезон 2
Серия 1
11 октября 2017
Очень необычный лук
A Very Special Onion
Сезон 2
Серия 2
11 октября 2017
Притча о Флиткрафте
The Flitcraft Parable
Сезон 2
Серия 3
11 октября 2017
Механизм преодоления
The Coping Mechanism
Сезон 2
Серия 4
18 октября 2017
Собрание сочинений Уильяма Шекспира
The Collected Works of William Shakespeare
Сезон 2
Серия 5
25 октября 2017
Сокровища в глиняных кувшинах
Treasures in Jars of Clay
Сезон 2
Серия 6
1 ноября 2017
Определение нормы
Define Normal
Сезон 2
Серия 7
8 ноября 2017
Младенец, зверь или дикий зверь
An Infant, a Brute or a Wild Beast
Сезон 2
Серия 8
15 ноября 2017
Безумие двоих
A Madness of Two
Сезон 2
Серия 9
22 ноября 2017
Особенно если вы убегаете
Especially If You Run Away
Сезон 2
Серия 10
29 ноября 2017
