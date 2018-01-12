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Постер сериала Свиной рамэн из Хакаты
Постер сериала Свиной рамэн из Хакаты
Постер сериала Свиной рамэн из Хакаты
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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3 постера
Киноафиша Сериалы Свиной рамэн из Хакаты

Свиной рамэн из Хакаты (2018 - 2018)

Hakata Tonkotsu Ramens 18+
Год выпуска 2018
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал AT-X
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

На первый взгляд Фукуока – довольно мирный город, но на самом деле это пристанище опасных личностей, таких как убийцы, детективы и профессиональные мстители. Среди них - детектив Дзэндзи Банба и наемный убийца Линь Сяньмин, который сыт по горло отсутствием работы и маленькой зарплатой. 2Однажды, после того как цель Линя покончила жизнь самоубийством до того, как он смог до неё добраться, компания отказалась ему платить. Разочарованный убийца просит другую работу, и ему заказывают Банбу, который, как считает его организация, мешает их бизнесу. Однако вместо этого Линь предлагает детективу объединиться.

В ролях
В ролях
Джош Грелл
Даисукэ Намикава
Юсукэ Кобаяси
Юки Кадзи
Юки Кадзи
Даисукэ Оно
Даисукэ Оно
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
Свиной рамэн из Хакаты - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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