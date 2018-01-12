На первый взгляд Фукуока – довольно мирный город, но на самом деле это пристанище опасных личностей, таких как убийцы, детективы и профессиональные мстители. Среди них - детектив Дзэндзи Банба и наемный убийца Линь Сяньмин, который сыт по горло отсутствием работы и маленькой зарплатой. 2Однажды, после того как цель Линя покончила жизнь самоубийством до того, как он смог до неё добраться, компания отказалась ему платить. Разочарованный убийца просит другую работу, и ему заказывают Банбу, который, как считает его организация, мешает их бизнесу. Однако вместо этого Линь предлагает детективу объединиться.