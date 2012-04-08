В анналах академии Сэйкё множество чудес, жутковатых легенд и просто страшных историй, в большинстве которых фигурирует местный призрак Юко. Неудивительно, что в школе создан клуб изучения паранормальных явлений, где основной ударной единицей является 13-летний экстрасенс Тэйити Ниия, свободно общающийся с потусторонним миром. Здравый смысл представляет на год старшая Кириэ Каноэ, девушка из старинного рода, тоже обладающая духовной силой, а энтузиазма хоть отбавляй у ее ровесницы, секретаря клуба Момоэ Оконоги. Проблема же в том, что президента клуба по имени Юко Каноэ никто из посторонних никогда не видел!

Все верно, Юко Каноэ и есть школьный призрак, общаться с ней могут только Тэйити, на самом деле сильный экстрасенс, и Кириэ, ее внучатая племянница. Юко, то есть «сумеречная дева», попросила Тэйити использовать клуб не только для развлечения (хотя за годы одиночества развила вкус к шуткам и проказам). Дело в том, что Каноэ-старшая знает, что умерла в этой школе, но совсем не помнит обстоятельства своей смерти. Вместе с тем всем призрачным чутьем Юко понимает, что смерть была нелегкой, и с этим связана какая-то опасность для потомков. Так что теперь доблестные исследователи непознанного должны между сказками и легендами постепенно подобраться к главной тайне…