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Постер сериала Сумеречная Дева и Амнезия
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Киноафиша Сериалы Сумеречная Дева и Амнезия

Сумеречная Дева и Амнезия (2012 - 2012)

Dusk Maiden of Amnesia 18+
Год выпуска 2012
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

В анналах академии Сэйкё множество чудес, жутковатых легенд и просто страшных историй, в большинстве которых фигурирует местный призрак Юко. Неудивительно, что в школе создан клуб изучения паранормальных явлений, где основной ударной единицей является 13-летний экстрасенс Тэйити Ниия, свободно общающийся с потусторонним миром. Здравый смысл представляет на год старшая Кириэ Каноэ, девушка из старинного рода, тоже обладающая духовной силой, а энтузиазма хоть отбавляй у ее ровесницы, секретаря клуба Момоэ Оконоги. Проблема же в том, что президента клуба по имени Юко Каноэ никто из посторонних никогда не видел!

Все верно, Юко Каноэ и есть школьный призрак, общаться с ней могут только Тэйити, на самом деле сильный экстрасенс, и Кириэ, ее внучатая племянница. Юко, то есть «сумеречная дева», попросила Тэйити использовать клуб не только для развлечения (хотя за годы одиночества развила вкус к шуткам и проказам). Дело в том, что Каноэ-старшая знает, что умерла в этой школе, но совсем не помнит обстоятельства своей смерти. Вместе с тем всем призрачным чутьем Юко понимает, что смерть была нелегкой, и с этим связана какая-то опасность для потомков. Так что теперь доблестные исследователи непознанного должны между сказками и легендами постепенно подобраться к главной тайне…

В ролях
В ролях
Макото Фурукава
Satomi Sato
Кэнго Таканаси
Кэнго Таканаси
Гара Такасима
Хироси Нака
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Сумеречная Дева и Амнезия - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 12 эпизодов
 
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