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Постер сериала На двоих не делится
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Киноафиша Сериалы На двоих не делится

На двоих не делится (2024 - 2024)

Na dvoih ne delitsya 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Лида и Маша Сойкины – родные сестры, но, как это часто бывает, совершенно разные по характеру. Боевая и самостоятельная Лида замужем, воспитывает дочь Варю и владеет швейным предприятием, а у скромной Маши ни работы, ни семьи, только кредиты и беспутный любовник Вадим. Шантажируя Машу разрывом отношений, Вадим втягивает ее в криминал – они похищают Варю в расчете на выкуп от богатенькой Лиды. Похищение ребенка вскрывает клубок семейных тайн, который начинает развязывается драматично и непредсказуемо, обнажая неприглядную истину. Сестрам придется пройти непростой путь, чтобы спасти девочку, понять и принять друг друга.

В ролях
В ролях
Людмила Свитова
Иван Гришанов
Иван Гришанов
Даниил Эйдлин
Даниил Эйдлин
Сергей Шароватов
Валерий Борисов
Валерий Борисов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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Сезоны
На двоих не делится - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Слава Кветковский-Квашеный 12 октября 2024, 07:12
Очень хороший сериал 👍
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