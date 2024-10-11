Лида и Маша Сойкины – родные сестры, но, как это часто бывает, совершенно разные по характеру. Боевая и самостоятельная Лида замужем, воспитывает дочь Варю и владеет швейным предприятием, а у скромной Маши ни работы, ни семьи, только кредиты и беспутный любовник Вадим. Шантажируя Машу разрывом отношений, Вадим втягивает ее в криминал – они похищают Варю в расчете на выкуп от богатенькой Лиды. Похищение ребенка вскрывает клубок семейных тайн, который начинает развязывается драматично и непредсказуемо, обнажая неприглядную истину. Сестрам придется пройти непростой путь, чтобы спасти девочку, понять и принять друг друга.