Постеры сериала «Вера»

В лидеры просмотров на Prime Video вырвался этот боевик 2025 года: дуэт Сталлоне и Стэйтема сработал безупречно

Если осенняя хандра наступает, включайте эти 3 фильма: идеальны для дождливых и промозглых вечеров

Семь сериалов подряд: «Триикс Медиа» создала для НТВ хиты года — от «Невского 8» до «Ничьи в пользу КГБ»

Засмотрели «Озимандию» до дыр? У «Во все тяжкие» есть достойный конкурент от HBO — приблизился к рейтингу 10 на IMDb

Муад’Диб, на колени перед Киркоровым! Сразу два российских фильма обогнали в прокате культовую «Дюну» Вильнёва — но на Западе так и не прижились

В 2010-м пугал как «Ведьма из Блэр»: культовый низкобюджетный хоррор получит ремейк — спустя 15 лет он может стать еще страшнее

Паттинсон, Стюарт, освобождайте график! Спустя 17 лет «Сумерки» могут получить продолжение — Майер перепишет старый канон

Самое кошмарное аниме студии Ghibli чудом увидело свет — режиссеру твердили: «Его не посмотрит никто», а теперь у него 100% на RT

Прости, Тони Старк: у Тома Холланда есть любимый момент в киновселенной Marvel — и он бы хотел пережить его снова

С пиратских торрентов — на вершину проката: это российское фэнтези собрало в Китае $8,8 млн, а в России — всего $1,7 млн