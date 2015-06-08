В 1-м сезоне сериала «Тайные истины» молодая девушка Арлетт хочет стать супермоделью и активно продвигается вверх по карьерной лестнице. Вместе с мамой Каролиной она отправляется в Сан-Паулу, берет себе привлекательный псевдоним Энджел и спустя некоторое время получает интересное деловое предложение. Первые фотосъемки и модные показы заставляют Арлетт поверить в себя. Она не сразу догадывается, что агентство оказывает услуги сексуального характера влиятельным клиентам. Первым «клиентом» Арлетт оказывается богатый и опытный предприниматель Алекс. Он влюбляется в нее, но Арлетт далеко не так чиста и невинна, как может показаться.