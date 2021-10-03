В 1-м сезоне сериала «Луна, Лайка и Носферату» действие разворачивается в альтернативной вселенной. Наступают 1960-е годы двадцатого столетия, времена, когда человечество активно осваивает космос. Во вселенную уже отправился пес. Теперь представители космической программы, желая опередить своих конкурентов, решают завербовать вампира в качестве астронавта и отправить в открытый космос. Спустя некоторое время Лев Леп присоединяется к космической программе Союза Зирнитра, и ему поручают присматривать за космонавтом-вампиром Ириной Люминеск.