Мыло и мочалка уже не в фаворе: этот тренд из Азии и Европы стремительно набирает популярность и в России

Еловые шишки засыпаю солью — и весь год в квартире пахнет, как в таежном раю: гости с порога просят раскрыть секрет

Яичницу — на холодную сковороду, пельменям — ледяную воду: поглядели еще 3 трюка у крутого шеф-повара

Во «Властелине колец» поставили точку слишком рано: вот чем на самом деле закончилась история Леголаса

Эти сериалы Netflix собрали до 104 млн просмотров: 3 новинки 2026 года, которые я советую каждому

7 главных сериальных премьер сентября — от шедевра Гая Ричи до возвращения дуэта из «Настоящего детектива»

В «Дюне 3» обойдемся без Харконненов: в трейлере засветили главного злодея — 2 части скрывался в тени

В новом «Безумном Максе» не будет Тома Харди и даже Тейлор-Джой: спасать младенца и мочить людоедов придется Кейджу

«Кто не работает – вам тест»: угадайте 5 великих советских фильмов по хитрому кадру с холодильником

«Кинопоиск» снимает свою «Трассу», но с Прилучным вместо Разумовской: в 6 сезоне «Мажора» Соколовский займется похищенниямм