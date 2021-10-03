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Луна, Лайка и Носферату 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Луна, Лайка и Носферату
Киноафиша Сериалы Луна, Лайка и Носферату Сезоны Сезон 1
Tsuki to Laika to Nosferatu
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Луна, Лайка и Носферату»

В 1-м сезоне сериала «Луна, Лайка и Носферату» действие разворачивается в альтернативной вселенной. Наступают 1960-е годы двадцатого столетия, времена, когда человечество активно осваивает космос. Во вселенную уже отправился пес. Теперь представители космической программы, желая опередить своих конкурентов, решают завербовать вампира в качестве астронавта и отправить в открытый космос. Спустя некоторое время Лев Леп присоединяется к космической программе Союза Зирнитра, и ему поручают присматривать за космонавтом-вампиром Ириной Люминеск.

Актеры 1 сезона

Mark Allen Jr.
Тиа Линн Баллард
Ютака Аояма
A.J. Beckles
Kimmie Britt
Энтони Боулинг
Все актеры 1 сезона

Рейтинг сериала

6.6
Оцените 11 голосов
6.7 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Луна, Лайка и Носферату»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Проект Носферату The Nosferatu Project
Сезон 1 Серия 1
3 октября 2021
Путь в космонавты The Path to Becoming a Cosmonaut
Сезон 1 Серия 2
10 октября 2021
Ночной полет Night Flight
Сезон 1 Серия 3
17 октября 2021
Обещание у озера A Promise by the Lake
Сезон 1 Серия 4
24 октября 2021
Отдельное обучение Training Separately
Сезон 1 Серия 5
31 октября 2021
Носферату Nosferatu
Сезон 1 Серия 6
7 ноября 2021
Кулинарное шоу Lycoris Cooking Show
Сезон 1 Серия 7
14 ноября 2021
Девичья молитва A Maiden's Prayer
Сезон 1 Серия 8
21 ноября 2021
Белая роза Санграда The White Rose of Sangrad
Сезон 1 Серия 9
28 ноября 2021
Холодная весна A Cold Spring
Сезон 1 Серия 10
5 декабря 2021
Ложь и правда Lies and Truths
Сезон 1 Серия 11
12 декабря 2021
В Новый Свет To the New World
Сезон 1 Серия 12
19 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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