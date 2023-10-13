Спустя 4 года после падения Берлинской стены в небольшом городке на территории бывшей ГДР в густом лесу местная жительница обнаруживает тело девушки. Таинственный преступник покрыл все тело жертвы непонятными рунами и уложил тело жертвы на мягкую подстилку из цветов. За расследование этого неординарного дела берутся два самых опытных инспектора. Все улики указывают на то, что было совершено ритуальное убийство. При изучении архивных данных выясняется, что в 1970-х годах в этих местах уже случались аналогичные преступления, однако так и не были раскрыты. Становится понятно, что следователям предстоит столкнуться с загадочной серией убийств, которые тесно связаны с прошлым Германии.