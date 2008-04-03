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Постер сериала Макросс Фронтир
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Киноафиша Сериалы Макросс Фронтир

Макросс Фронтир (2008 - 2008)

Macross Frontier 18+
Год выпуска 2008
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал MBS
Продолжительность сериала 10 часов 25 минут

О чем сериал

Когда-то человечество пережило опустошающую войну с гигантской инопланетной расой Зентради. После этой битвы человечество оказалось на грани вымирания, и единственным выходом стало освоение космоса. Спустя годы после катастрофы люди уже успели исследовать все уголки вселенной. В 2059 году гигантский Иммиграционный Флот, в составе которого находится корабль Макросс Фронтир, движется к центру галактики. В один из дней на борту появляется поп-звезда Шерил Ном для проведения концерта. Но неожиданно возникает угроза — поступает информация о приближении вражеского флота, сметающего все военные преграды на пути. Ситуация становится критической, и объявляется боевая тревога, однако несмотря на все усилия, вражеские корабли продолжают наступление на гражданские суда.

В ролях
В ролях
Юити Накамура
Tomokazu Sugita
Кацуюки Конъиси
Кацуюки Конъиси
Хоко Кувасима
Кикуко Иноуэ
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Сезоны
Макросс Фронтир - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2008, 25 эпизодов
 
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