Скромная девушка из провинции, Харука Нанами, поступает в престижную музыкальную академию Саотомэ — закрытое учебное заведение, где обучают будущих певцов и композиторов. Академия впечатляет во всём: от роскошных зданий и богатых аудиторий до эксцентричного директора и преподавателей, среди которых — настоящие поп-звезды. Учебная программа насыщенна, а подходы к обучению направлены на раскрытие творческого потенциала учеников. Но самое главное — это сами студенты: амбициозные, талантливые и невероятно харизматичные. Среди них выделяются оптимист Отоя Иттоки, эффектный плейбой Рэн Дзингудзи и холодный, стильный Масато Хидзирикава.