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Постер сериала Поющий принц: Реально 1000% любовь
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Киноафиша Сериалы Поющий принц: Реально 1000% любовь

Поющий принц: Реально 1000% любовь (2011 - 2016)

Uta no Prince Sama 18+
Год выпуска 2011
Страна Япония
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 25 минут
Продолжительность сериала 21 час 40 минут

О чем сериал

Скромная девушка из провинции, Харука Нанами, поступает в престижную музыкальную академию Саотомэ — закрытое учебное заведение, где обучают будущих певцов и композиторов. Академия впечатляет во всём: от роскошных зданий и богатых аудиторий до эксцентричного директора и преподавателей, среди которых — настоящие поп-звезды. Учебная программа насыщенна, а подходы к обучению направлены на раскрытие творческого потенциала учеников. Но самое главное — это сами студенты: амбициозные, талантливые и невероятно харизматичные. Среди них выделяются оптимист Отоя Иттоки, эффектный плейбой Рэн Дзингудзи и холодный, стильный Масато Хидзирикава.

В ролях
В ролях
Миюки Савасиро
Миюки Савасиро
Мамору Мияно
Мамору Мияно
Дзюнъити Сувабэ
Дзюнъити Сувабэ
Кисё Танияма
Такума Тэрасима
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Сезоны
Поющий принц: Реально 1000% любовь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 13 эпизодов
 
Поющий принц: Реально 1000% любовь - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2013, 13 эпизодов
 
Поющий принц: Реально 1000% любовь - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2015, 13 эпизодов
 
Поющий принц: Реально 1000% любовь - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2016, 13 эпизодов
 
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