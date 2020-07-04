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Лазурные огни 2020, 1 сезон
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Лазурные огни
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Сезон 1
Lapis Re:LiGHTs
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
4 июля 2020
Год выпуска
2020
Количество серий
12
Продолжительность сезона
4 часа 48 минут
Актеры 1 сезона
Персонажи
Актеры 1 сезона
Персонажи
Актеры 1 сезона
Персонажи
Иори Саэки
Ashley
Юка Амэмия
Angelica, Angers
Рина Хоноидзуми
Nadeshiko
Кана Ханадзава
Eliza
Айуми Ито
Fiona
Ёсино Нандзё
Chloe
Все актеры 1 сезона
Рейтинг сериала
5.8
Оцените
13
голосов
5.9
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Лазурные огни»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Легендарная академия
Legendary academy
Сезон 1
Серия 1
4 июля 2020
Соглашение и погоня
Accord&chase
Сезон 1
Серия 2
11 июля 2020
Счастливая шишка
Plucky bump
Сезон 1
Серия 3
18 июля 2020
Идентичность
Identity
Сезон 1
Серия 4
25 июля 2020
Солнечный день
Sunny day
Сезон 1
Серия 5
1 августа 2020
Исследователи руин
Ruin Explorers
Сезон 1
Серия 6
8 августа 2020
Светящаяся надежда
Luminous hope
Сезон 1
Серия 7
15 августа 2020
Инстинкт олкестра
Instinct olquestra
Сезон 1
Серия 8
22 августа 2020
Градиент
Gradience
Сезон 1
Серия 9
29 августа 2020
Почетная принцесса
Honorable princess
Сезон 1
Серия 10
5 сентября 2020
Верхняя забота
Top concern
Сезон 1
Серия 11
12 сентября 2020
Специфический орнамент
Specificity ornament
Сезон 1
Серия 12
19 сентября 2020
График выхода всех сериалов
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