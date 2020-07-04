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Лазурные огни 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Лазурные огни
Киноафиша Сериалы Лазурные огни Сезоны Сезон 1
Lapis Re:LiGHTs
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 июля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
Актеры 1 сезона Персонажи
Актеры 1 сезона Персонажи

Актеры 1 сезона

Персонажи
Иори Саэки Ashley
Юка Амэмия Angelica, Angers
Рина Хоноидзуми Nadeshiko
Кана Ханадзава
Кана Ханадзава Eliza
Айуми Ито Fiona
Ёсино Нандзё Chloe
Все актеры 1 сезона

Рейтинг сериала

5.8
Оцените 13 голосов
5.9 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Лазурные огни»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Легендарная академия Legendary academy
Сезон 1 Серия 1
4 июля 2020
Соглашение и погоня Accord&chase
Сезон 1 Серия 2
11 июля 2020
Счастливая шишка Plucky bump
Сезон 1 Серия 3
18 июля 2020
Идентичность Identity
Сезон 1 Серия 4
25 июля 2020
Солнечный день Sunny day
Сезон 1 Серия 5
1 августа 2020
Исследователи руин Ruin Explorers
Сезон 1 Серия 6
8 августа 2020
Светящаяся надежда Luminous hope
Сезон 1 Серия 7
15 августа 2020
Инстинкт олкестра Instinct olquestra
Сезон 1 Серия 8
22 августа 2020
Градиент Gradience
Сезон 1 Серия 9
29 августа 2020
Почетная принцесса Honorable princess
Сезон 1 Серия 10
5 сентября 2020
Верхняя забота Top concern
Сезон 1 Серия 11
12 сентября 2020
Специфический орнамент Specificity ornament
Сезон 1 Серия 12
19 сентября 2020
График выхода всех сериалов
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