Надя, хозяйка продуктового магазинчика на колёсах и талантливая сыщица, вместе со своим другом, участковым Игнатом, расследует новые дела. Сначала в соседней деревне появляется двойник одной из жительниц. И этот двойник ворует вещи соседей, в то время как сама жительница находится совершенно в другом месте. А после из интерната сбегает мальчик, чтобы найти своего отца. Но отец пропал несколько лет назад и с тех пор не выходил на связь. Надя и Игнат разгадывают загадки, одновременно пытаясь понять: кто они сами друг другу? Просто коллеги? Друзья? Или между ними нечто большее?