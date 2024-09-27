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Постер сериала Магазинчик на колесах 2
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Киноафиша Сериалы Магазинчик на колесах 2

Магазинчик на колесах 2 (2024 - 2024)

Magazinchik na kolesah 2 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 1 час 40 минут

О чем сериал

Надя, хозяйка продуктового магазинчика на колёсах и талантливая сыщица, вместе со своим другом, участковым Игнатом, расследует новые дела. Сначала в соседней деревне появляется двойник одной из жительниц. И этот двойник ворует вещи соседей, в то время как сама жительница находится совершенно в другом месте. А после из интерната сбегает мальчик, чтобы найти своего отца. Но отец пропал несколько лет назад и с тех пор не выходил на связь. Надя и Игнат разгадывают загадки, одновременно пытаясь понять: кто они сами друг другу? Просто коллеги? Друзья? Или между ними нечто большее?

В ролях
В ролях
Максим Емельянов
Максим Емельянов
Дмитрий Гудочкин
Дмитрий Гудочкин
Татьяна Филатова
Анна Гуляренко
Александр Андриенко
Александр Андриенко
Алла Малкова
Алла Малкова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7 IMDb
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Сезоны
Магазинчик на колесах 2 - Сезон 1 Сезон 1
2024, 2 эпизода
 
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