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Постер сериала Моей Хэ-ри
Постер сериала Моей Хэ-ри
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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2 постера
Киноафиша Сериалы Моей Хэ-ри

Моей Хэ-ри (2024 - …)

Naui Haeriege 18+
Год выпуска 2024
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Стрим-сервис ENA
Продолжительность сериала 14 часов 0 минут

О чем сериал

Чжу Ын-хо – телеведущая, но за 14 лет карьеры так и не смогла добиться успеха из-за сдержанного характера. Ее бывший парень же, Хён О, напротив, едва устроившись на телевидение, стал настоящей звездой. Однако у незадачливой героини есть одна тайна. После загадочного исчезновения сестры и драматичного расставания с бойфрендом Чжу Ын-хо начала страдать от раздвоения личности. Альтер-эго Хэри – весёлая и позитивная девушка, работающая парковщицей. Ситуация становится запутанной, когда новый телеведущий Кан Джу-ён влюбляется в Хэри, не подозревая о всей правде.

В ролях
В ролях
Чон Бэ-су
Щин Хе-сон
Ли Джин-ук
Кан Хун
Кан Сан-джун
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
6.2 IMDb
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Сезоны
Моей Хэ-ри - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Nergiz Cavadzade 31 октября 2024, 23:34
Всё идиално и актёры и дорама стоит посматрет
Киноафиша.инфо 1 ноября 2024, 19:13
Очень рады прочесть ваше мнение , спасибо 😌
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