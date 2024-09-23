Чжу Ын-хо – телеведущая, но за 14 лет карьеры так и не смогла добиться успеха из-за сдержанного характера. Ее бывший парень же, Хён О, напротив, едва устроившись на телевидение, стал настоящей звездой. Однако у незадачливой героини есть одна тайна. После загадочного исчезновения сестры и драматичного расставания с бойфрендом Чжу Ын-хо начала страдать от раздвоения личности. Альтер-эго Хэри – весёлая и позитивная девушка, работающая парковщицей. Ситуация становится запутанной, когда новый телеведущий Кан Джу-ён влюбляется в Хэри, не подозревая о всей правде.