Andre LinogeРождённый в страсти, обратится в прах. Рождённый в грехе, ДОСТУПЕН ВАМ.
Андре ЛиноджХорошее - это иллюзия. Маленькие вымыслы, которые люди рассказывают себе, чтобы пережить свои дни, не крича слишком громко.
Sonny BrautiganПочему это происходит с нами? Ты ведущий читатель для Реверенда Риггинса в методистской церкви. Ты всегда приводишь цитату из Доброй книги, Энди! Ты, должно быть, знаешь, почему это происходит!
Mike AndersonТак вот, есть часть этой истории, которая никогда не была записана. После того как конкурс за душу Иова закончился и Бог победил, Иов падает на колени и говорит: "Боже, почему ты это сделал со мной? Всю мою жизнь я поклонялся тебе, а ты уничтожил мой скот, погубил мои поля, ты УБИЛ мою жену И моих детей, ты накатил на меня сотни ужасных болезней... и все потому, что у тебя была ставка с Диаволом? Ну, ладно, но все, что я хочу знать, Господи, это... все, что хочет знать твой смиренный слуга, это... ПОЧЕМУ Я?" Иов ждет... и как только он убеждается, что Бог не собирается ему ответить, в небе образуется грозовая туча. Удар молнии и голос с небес... "Иов... Думаю, с тобой просто что-то такое, что меня бесит!"
TV ReporterЧто же на самом деле произошло в Роаноке в 1587 году? И что случилось здесь, на острове Литтл Толл, в 1989 году? Мы, возможно, никогда не узнаем. Но я знаю одно, Дэйви, ты слишком н#н, чтобы играть в баскетбол.