Так вот, есть часть этой истории, которая никогда не была записана. После того как конкурс за душу Иова закончился и Бог победил, Иов падает на колени и говорит: "Боже, почему ты это сделал со мной? Всю мою жизнь я поклонялся тебе, а ты уничтожил мой скот, погубил мои поля, ты УБИЛ мою жену И моих детей, ты накатил на меня сотни ужасных болезней... и все потому, что у тебя была ставка с Диаволом? Ну, ладно, но все, что я хочу знать, Господи, это... все, что хочет знать твой смиренный слуга, это... ПОЧЕМУ Я?" Иов ждет... и как только он убеждается, что Бог не собирается ему ответить, в небе образуется грозовая туча. Удар молнии и голос с небес... "Иов... Думаю, с тобой просто что-то такое, что меня бесит!"