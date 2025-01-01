Меню
Цитаты из сериала Буря столетия

Andre Linoge Рождённый в страсти, обратится в прах. Рождённый в грехе, ДОСТУПЕН ВАМ.
Андре Линодж Хорошее - это иллюзия. Маленькие вымыслы, которые люди рассказывают себе, чтобы пережить свои дни, не крича слишком громко.
Sonny Brautigan Почему это происходит с нами? Ты ведущий читатель для Реверенда Риггинса в методистской церкви. Ты всегда приводишь цитату из Доброй книги, Энди! Ты, должно быть, знаешь, почему это происходит!
Mike Anderson Помнишь историю о Иове из Библии?
Sonny Brautigan Ага.
Mike Anderson Так вот, есть часть этой истории, которая никогда не была записана. После того как конкурс за душу Иова закончился и Бог победил, Иов падает на колени и говорит: "Боже, почему ты это сделал со мной? Всю мою жизнь я поклонялся тебе, а ты уничтожил мой скот, погубил мои поля, ты УБИЛ мою жену И моих детей, ты накатил на меня сотни ужасных болезней... и все потому, что у тебя была ставка с Диаволом? Ну, ладно, но все, что я хочу знать, Господи, это... все, что хочет знать твой смиренный слуга, это... ПОЧЕМУ Я?" Иов ждет... и как только он убеждается, что Бог не собирается ему ответить, в небе образуется грозовая туча. Удар молнии и голос с небес... "Иов... Думаю, с тобой просто что-то такое, что меня бесит!"
TV Reporter Что же на самом деле произошло в Роаноке в 1587 году? И что случилось здесь, на острове Литтл Толл, в 1989 году? Мы, возможно, никогда не узнаем. Но я знаю одно, Дэйви, ты слишком н#н, чтобы играть в баскетбол.
Андре Линож Когда во зло, говори это дважды.
Андре Линодж Дай мне то, что я хочу, И Я УЙДУ.
Андре Линодж Ад — это ПОВТОР.
Andre Linoge [повторяющаяся строка, поёт] Я маленький чайник, круглый и крепкий / вот моя ручка, вот мой носик / когда я начинаю кипеть, услышите, как я кричу / "Просто переверни меня и вылей меня!"
Andre Linoge Прежде чем он станет слишком самодовольным, Katrina, спроси его, как хорошо он знает Дженну Фриман.
Kirk Freeman Что ты знаешь о моей сестре?
Andre Linoge Что лошадям не всё, что ей нравится, кататься, когда на улице жарко.
Марта Кларендон [Линодж нажимает на дверной звонок миссис Кларендон. Она медленно выходит из своего дома]
[она открывает дверь. Линодж стоит в тени на веранде]
Марта Кларендон Чем могу помочь?
Андре Линодж Рождённый из похоти, станет прахом...
Марта Кларендон Скажите, пожалуйста?
Андре Линодж Рождённый в грехе, заходи внутрь...
[хватает её ходунки, выбрасывает их на двор, затем убивает её своим волчьим тростью]
[Пиппа застряла головой на лестнице]
Майк Андерсон Что случилось, дорогая?
Пиппа Хэчер Выбраться было легко, но теперь я не могу вернуться. Кажется, голова с этой стороны у меня больше.
Robbie Beals [к Линоджу] Думаю, моему городу тебя вполне хватило.
Mike Anderson Толкари получают толчки. Это грустный факт жизни, но так оно и есть. Толкари получают толчки.
