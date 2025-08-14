Меню
Сериалы
Один из любимых сериалов Стивена Кинга написал он сам — посмотреть целиком можно всего за 4 часа
При этом триллер-шоу остается одним из самых игнорируемых проектов писателя.
14 августа 2025 14:44
Фильмы-ужастики забрали всю славу: топ-5 сериалов-адаптаций Стивена Кинга, о которых все почему-то быстро забыли
Если вы думали, что среди всех адаптаций Кинга найдется только парочка телешоу, у нас для вас есть новости.
1 комментарий
28 мая 2025 16:40
Стивен Кинг назвал любимую экранизацию собственного романа — и нет, это не «Оно»
К хитовому мини-сериалу писатель даже сам написал сценарий.
7 комментариев
26 декабря 2024 20:32
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени
