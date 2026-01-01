«Полностью противопоказаны»: о вреде «ленивого» корейского педикюра на маркетплейсах не напишут – узнала у мастера правду и ужаснулась

Российским школьникам официально отменили домашние задания с 1 сентября: приказ уже подписан

Пирожное «картошка» в СССР таяло во рту, а сейчас как пластилин: вот из-за чего

Топ-5 шокирующих фильмов, где ты от заставки до титров болеешь не за того человека: «думал — герой, а по итогу — козел»

«Фишер» был идеален, но НТВ тоже знает толк в историях про маньяков — их мрачный детектив оценили на 7,8 баллов

Эти 5 дорам-триллеров заслуженно получили от 7 до 8 на Кинопоиске — заставят ваше сердце биться в два раза быстрее

Смотрели «Кавказскую пленницу» десятки раз? Проверьте себя: тест из 9 вопросов по зубам лишь настоящим фанатам

Российский хоррор в духе «Я иду искать» купил Netflix – иностранцам зашло: «вау, сделано очень хорошо»

Смотрели всю советскую классику? Тогда мы идем к вам! Угадайте, что за реклама скрывается в этих 5 фильмах СССР

Этот российский сериал — будто младший брат «Извне»: тоже из категории «ничего не понял, но очень интересно»