Несколько лет назад небо над Токио было затянуто вражеским инопланетным кораблем, что положило начало масштабному конфликту, угрожающему всему миропорядку. Вторжение инопланетян изменило многое, но некоторые вещи остались прежними. Подруги Кадодэ и Оран продолжают заниматься тем, чем должны заниматься школьницы: они посещают уроки и весело общаются с друзьями. Однако, взрослея, они осознают, что люди давно утратили человечность, превратившись в демонов и забыв о моральных принципах. В этом и заключается настоящая угроза, а инопланетяне становятся лишь поводом задуматься о настоящих ценностях в жизни.