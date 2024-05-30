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Постер сериала Мертвые-мертвые демоны
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Киноафиша Сериалы Мертвые-мертвые демоны

Мертвые-мертвые демоны (2024 - …)

Dead Dead Demons Dededede Destruction 18+
Год выпуска 2024
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис Crunchyroll
Продолжительность сериала 6 часов 48 минут

О чем сериал

Несколько лет назад небо над Токио было затянуто вражеским инопланетным кораблем, что положило начало масштабному конфликту, угрожающему всему миропорядку. Вторжение инопланетян изменило многое, но некоторые вещи остались прежними. Подруги Кадодэ и Оран продолжают заниматься тем, чем должны заниматься школьницы: они посещают уроки и весело общаются с друзьями. Однако, взрослея, они осознают, что люди давно утратили человечность, превратившись в демонов и забыв о моральных принципах. В этом и заключается настоящая угроза, а инопланетяне становятся лишь поводом задуматься о настоящих ценностях в жизни.

В ролях
В ролях
Наото Такенака
Кэндзиро Цуда
Кэндзиро Цуда
Ацуми Танэдзаки
Коки Утияма
Коки Утияма
Мию Ирино
Адзуми Ваки
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Сезоны
Мертвые-мертвые демоны - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 17 эпизодов
 
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