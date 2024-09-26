Адаму Фольманну 40 лет, он журналист в веб-редакции крупной национальной ежедневной газеты. Однажды утром на экране телевизора перед ним появляется портрет Акселя Шаля, которого считают главным подозреваемым в убийстве молодой девушки в Герш-сюр-Изуар. Когда Адам настойчиво просит главного редактора отправить его туда для репортажа, он объясняет, что сам оттуда родом, что вырос в тех местах. Но что он умалчивает, так это то, что хорошо знает Акселя Шаля: они были друзьями. Более того, Аксель Шаль был полубогом его детства.