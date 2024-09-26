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Киноафиша Сериалы Крушение мира

Крушение мира (2024 - …)

Le monde n'existe pas 18+
Год выпуска 2024
Страна Франция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ARTE
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Адаму Фольманну 40 лет, он журналист в веб-редакции крупной национальной ежедневной газеты. Однажды утром на экране телевизора перед ним появляется портрет Акселя Шаля, которого считают главным подозреваемым в убийстве молодой девушки в Герш-сюр-Изуар. Когда Адам настойчиво просит главного редактора отправить его туда для репортажа, он объясняет, что сам оттуда родом, что вырос в тех местах. Но что он умалчивает, так это то, что хорошо знает Акселя Шаля: они были друзьями. Более того, Аксель Шаль был полубогом его детства.

Крушение мира - трейлер первого сезона
Крушение мира  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Нильс Шнайдер
Нильс Шнайдер
Тео Коста Марини
Мод Уайлер
Николас Чупин
Николас Чупин
Кэнго Саито
Доминик Тома
Доминик Тома
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.5 IMDb
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Сезоны
Крушение мира - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
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