Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Мистер Макмэн Отзывы

Отзывы о сериале «Мистер Макмэн»

Отзывы о сериале Вся информация о сериале
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Владислав Ромодан 26 сентября 2024, 17:28
Оценка
полный отстой . я ожидал большего
26 сентября 2024, 17:28 Ответить
Киноафиша.инфо 26 сентября 2024, 18:51
в ответ на сообщение Владислав Ромодан от 26 сентября 2024, 17:28
Стив Остин, это ты? 👹
26 сентября 2024, 18:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Сёрфер
Сёрфер 12 комментариев
Беловежская пуща 21 комментарий
Джейн Остин испортила мне жизнь
Джейн Остин испортила мне жизнь 4 комментария
Формула 1
Формула 1 24 комментария
Саван
Саван 3 комментария
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
«Прыгающие хоббиты, беготня, спецэффекты»: почему кинокритик Сычев ни за что не будет пересматривать «Властелина колец»
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше