Блестящие умы
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Блестящие умы
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Основные места съемок сериала Блестящие умы
Торонто, Онтарио, Канада
Онтарио, Канада
Где снимали известные сцены
Общая больница Бронкса
Жилой комплекс Финдлей Теллер — Финдлей Плаза, авеню Финдлей, 1201, Моррисания (Бронкс), Нью-Йорк, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Даты съемок сериала Блестящие умы
27 марта 2023 - 14 апреля 2023
8 апреля 2024 - 6 августа 2024
2 июля 2025 - 6 марта 2026
