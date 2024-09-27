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Киноафиша Сериалы Любовь на краю света

Любовь на краю света (2024 - 2024)

Lyubov na krayu sveta 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

В свои 25 лет Яна Двинская занимает должность директора департамента ювелирной компании «Бриллиантовая слеза». Следующая ее цель – пост вице-президента фирмы. Чтобы получить желанное место, Яна должна убедить руководство северного алмазного завода «Ярский путь» продать пакет акций. Сделать это можно только лично, ведь директор завода Варвара Базаровна – человек старой закалки. Яна отправляется на месяц в Ярск, оставив Северную столицу и жениха. Там она знакомится с Артуром, молодые люди влюбляются, но слишком много препятствий на их пути: бывшая жена, которая хочет вернуться к Артуру; жених Яны Борис, который влияет на ее деловую жизнь; мать Артура и… практически весь коллектив «Ярского пути», которому не нужны ни новации, ни перемены – тем более с подачи молоденькой приезжей выскочки.

В ролях
В ролях
Хельга Филиппова
Хельга Филиппова
Ян Ильвес
Игорь Климов
Кристина Строителева
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Любовь на краю света - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
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