Брак императора, рано взошедшего на престол, и императрицы, воспитанной в семье военных, сложно назвать счастливым. Чтобы избежать общения с женой, император окружил себя наложницами, а императрица денно и нощно мечтает о жизни воина. Все меняется, когда после случайного падения в пруд их души меняются местами. Теперь императору предстоит справляться с гаремом и придворными интригами, а императрице — управлять страной. В этой невероятной ситуации им придется научиться доверять друг другу и совместно искать способ вернуть все на свои места.