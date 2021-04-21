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Киноафиша Сериалы Доверься мне

Доверься мне (2021 - …)

Liang Bu Yi 18+
Год выпуска 2021
Страна Китай
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 13 минут
Телеканал Bilibili
Продолжительность сериала 10 часов 24 минуты

О чем сериал

Брак императора, рано взошедшего на престол, и императрицы, воспитанной в семье военных, сложно назвать счастливым. Чтобы избежать общения с женой, император окружил себя наложницами, а императрица денно и нощно мечтает о жизни воина. Все меняется, когда после случайного падения в пруд их души меняются местами. Теперь императору предстоит справляться с гаремом и придворными интригами, а императрице — управлять страной. В этой невероятной ситуации им придется научиться доверять друг другу и совместно искать способ вернуть все на свои места.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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Сезоны
Доверься мне - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 24 эпизода
 
Доверься мне - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 24 эпизода
 
Отзывы о сериале
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