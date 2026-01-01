Актеры сериала «Чрезвычайно королевский скандал» Вся информация о сериале
Клер Рашбрук Claire Rushbrook
Майкл Шин Michael SheenPrince Andrew
Джоэнна Скэнлэн Joanna Scanlan
Иэн Хьюз Ian Hughes
Джон Хопкинс Jon Hopkins
Рут Уилсон Ruth WilsonEmily Maitlis
Алекс Дженнингс Alex Jennings
Инна Хардвик Éanna Hardwicke
Alexander Owen
Сэм Тротон Sam Troughton
Николас Барнс Nicholas Burns
Clare Calbraith
Matthew Stagg
Лидия Леонард Lydia Leonard
Майкл Шин Michael Sheen
Рут Уилсон Ruth Wilson
Алекс Д. Дженнингс Alex D. Jennings
7 способов выбрать сладкие, сочные и спелые мандарины: не смотрю на цвет кожуры, знаю хитрость получше
Шторы на окнах — уже лютый колхоз и прошлый век? Дизайнер на пальцах объяснила, что в моде в 2026 году
«Первый отдел» – легенда, но без этого сериала с Устюговым Жарков не стал бы звездой никогда: «Меня уже не было бы в живых...»
Поклонники «Невского» и «Ментовских войн», это для вас: 3 похожих сериала с крутым актерским составом — тут и Васильев, и Устюгов
Тайка Вайтити снял «идеальную экранизацию», но никто не пошел на нее в кино — фильм за $20 000 000 пришлось снять с проката
Наркотики, Хайзенберг в юбке, звезда «Слова пацана»: своих «Во все тяжкие» в России нет до сих пор, но эти 3 сериала близки по духу
Включила корейскую новинку Netflix без особых надежд — и проглотила 8 серий за вечер: «Алисе в Пограничье» нашлась достойная замена
«Уделывает "Игру престолов"»: 4 сезона этого сериала держат в напряжении, а финал заставляет аплодировать — не зря 8,2 на IMDb
Обещали себе лечь пораньше? Не получится: «Ограбление века» затягивает с первой серии — 6 эпизодов на одном дыхании